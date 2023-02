Le bonheur au travail : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Selon l’étude Arceta, il n’y a jamais autant d’absentéisme de courte durée ou moins d’un mois au boulot durant ces dernières années. Les chiffres en attestent : on constate des absences à raison d’une semaine et demie par travailleurs.

Ce qui globalement signifie plus d’un jour entier en plus par rapport aux années précédentes dans plus de 40.000 entreprises privées. Un nombre record de malades au travail en 2022.

Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.

Pour être le plus productif possible, travailler dans une bonne ambiance est primordial. Alors la clef de la solution c’est le bonheur au travail ! Les travailleurs contents sont moins stressés.

Comment rendre son personnel jovial ? Dans toutes entreprises professionnelles et quelle que soit la catégorie d’âge, c’est le même constat. Les gens recherchent le bonheur que cela soit dans leur vie privée qu’au travail ; Mais est-ce que changer d’entreprise peut y contribuer ? Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.