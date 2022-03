Mais ce chiffre varie grandement si l'on vit au Japon ou au Burkina Faso. Une étude réalisée en 2021 par Expensivity a cherché à connaître la "prime de bonheur" de 160 pays à travers le monde. Elle s'appuie notamment sur plusieurs indicateurs de pouvoir d'achat de la Banque mondiale mais aussi sur le coût de la vie dans ces différents États.

Il s'avère que les Bermudes sont le pays où la "prime de bonheur" est la plus élevée, avoisinant 145.000 dollars (123.000 euros). Et pour cause, le coût de la vie y serait 147 fois plus élevé qu'à New York !