Le bon lait bien de chez nous ? Ne vous fiez pas aux étiquettes !

Un dernier label mérite une attention particulière : " lait de pâturage ", qui a fleuri ces dernières années sur un tas de produits laitiers, notamment le lait Campina, mais aussi des produits transformés comme le gouda belge ou hollandais, par exemple.

Dans une enquête récente, le magazine Test Achats décernait à ce label d’origine hollandaise un bon bulletin sur la base de deux critères : le label serait transparent et contrôlé de manière indépendante. C’est la fondation Weidegang, qui n’est pas une association de producteurs, qui réalise ce contrôle. Le contrôlé n’est pas le contrôleur comme cela arrive parfois.

Sans doute, mais qu’est-ce qui est contrôlé au juste ? Le label garantit que les vaches peuvent pâturer 120 jours par an et au moins six heures par jour. Or, les exploitations qui bénéficient de ce label sont presque toutes situées aux Pays-Bas et en Flandre où les pâtures sont rares, et où le modèle agricole qui prévaut est plutôt celui des exploitations intensives, où les vaches sont nourries toute l’année à l’étable avec des compléments industriels et très peu d’herbe broutée en prairie.

Comment ce label " lait de pâturage " peut-il donc faire flores dans un tel contexte ? Tout simplement parce que les contrôles se contentent de vérifier que les bêtes peuvent effectivement se promener dans une prairie à côté de l’étable durant trois mois de l’année, mais pas qu’elles y trouvent l’herbe nécessaire à leur alimentation. Un véritable label de pâturage devrait mesurer la portion de pâturage dans l’alimentation des vaches par rapport aux compléments industriels. On est ici loin du compte.

La Belgique produit 4 milliards de litres de lait par an et en consomme moins de 2 millions. Le reste part à l’exportation, sous forme de beurre, mais surtout sous forme de lait en poudre. Et dans les surfaces des grands magasins, les marques comptent beaucoup sur l’image pour faire la différence : la santé, le terroir, l’équité, l’environnement. Et le consommateur qui n’est pas très attentif peut prendre bœuf pour vache.