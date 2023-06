Le bon d'État rapporte moitié moins qu'en mars

Le Trésor belge est parvenu à lever 127,5 millions d'euros avec son dernier bon d'État, deux fois moins que lors de la précédente émission en mars, selon les chiffres communiqués lundi par l'Agence de la dette.

Dans le détail, le bon d'État à 3 ans, à 2,5%, a rapporté 97 millions d'euros alors que celui à 10 ans, assorti d'un taux de 3%, a généré 30 millions d'euros.

Lors de la précédente émission, plus de 262 millions d'euros avaient été levés, un plus haut depuis décembre 2011. Le bon à trois ans était alors légèrement plus élevé que celui de juin alors que celui à 10 ans était au même taux.

Traditionnellement, l'Agence de la dette organise quatre émissions de bons d'État par an : en mars, juin, septembre et décembre. Ils sont principalement destinés aux investisseurs particuliers.