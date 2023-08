Le bon d'État à un an, qui sera émis le 4 septembre a déjà permis de récolter quatre milliards d'euros, a annoncé vendredi midi l'Agence fédérale de la Dette.

Le montant des bons d'États souscrit depuis le début de la campagne, jeudi, via les treize banques qui le proposent s'élève à 2,1 milliards d'euros, alors que celui récolté par l'Agence elle-même via le service des Grands-Livres atteint 1,9 milliard. Jusqu'à midi vendredi, 56.532 souscriptions avaient été effectuées via ce service.