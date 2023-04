Le Boléro de Ravel : comment ce motif rythmique si singulier s’est-il retrouvé chez Gilbert Bécaud et Sakamoto ?

Enfin, on ne peut pas oublier une des plus belles adaptations du Boléro de Ravel. Peut-être la plus belle adaptation dans la chanson française : Et maintenant, que Gilbert Bécaud sort en 1962. L’histoire raconte qu’il aurait rencontré Elga Andersen dans un avion, qui est à l’affiche de L’œil du monocle de Georges Lautner à l’époque. L’actrice venait de se faire larguer et elle lui aurait dit "Et maintenant, que vais-je faire". Des mots complétés par Pierre Delanoë.

La musique, quant à elle est de Gilbert Bécaud mais l’inspiration ravélienne est évidente. On reconnaît la fameuse rythmique répétée en ostinato au piano ici. Et maintenant sera un immense tube, repris notamment par Salvatore Adamo, Dalida, Richard Anthony, Johnny Hallyday, Lara Fabian, Marianne Faithfull… Et en anglais aussi avec Frank Sinatra qui a chanté What now my love, qu’il a même enregistré en duo avec Aretha Franklin.