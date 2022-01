Le Bois du Cazier accueille une nouvelle expo sur un élément méconnu de l’industrie charbonnière

Jusqu’au 6 mars, le Bois du Cazier accueille une nouvelle expo photos mettant en lumière un élément technique aussi important que méconnu de l’industrie charbonnière : les triages – lavoirs.

Le seul triage-lavoir à charbon conservé et protégé en Flandre fait partie du site minier de Beringen en Campine. Il s’agit du plus grand site du patrimoine industriel flamand, intégralement protégé par la loi depuis 1994. Malheureusement négligé depuis trois décennies, ce bâtiment est menacé dans son intégrité par une demande de démolition de 2 des 4 parties.

Quel avenir pour ce triage de Beringen ? Telle est la question centrale qui traverse cette exposition de photographies. Les œuvres des photographes mettent en lumière des aspects importants d’hier et d’aujourd’hui, mais aussi des expériences en Belgique et à l’étranger sans aucun doute déterminantes pour l’avenir de ce type de patrimoine. Ce patrimoine industriel de grande envergure devrait être préservé. Une réaffectation contemporaine basée sur la vision et la collaboration entre les parties prenantes serait un choix d’avenir réaliste à privilégier.

Ce sont 10 photographes nationaux et internationaux : des Wallons Bernard Bay, Gérard Detillieu, Fabienne Foucart et Vincent Vincke, des Flamands Bart Vanacker et Dany Veys, des Allemands Harald Finster et Clemens Schuelgen, un Néerlandais Leo van der Kleij et un Mexicain Marco Hernàndez.

L’exposition qui compte 33 panneaux est une initiative de Paul Boutsen (Het Vervolg), Joeri Januarius (ETWIE) et Patrick Viaene. Le designer de l’exposition est Bart Vanacker. Le livre intitulé Triage – Le triage-lavoir de Beringen : un monument pour l’avenir (NL-FR-EN) est publié par l’Asbl Het Vervolg.

Le 28 janvier, à l’occasion du vernissage, une conférence sera donnée par Patrick Viaene, historien de l’art et archéologue, autour du thème "La sauvegarde du Triage-Lavoir de Beringen : un Monument pour l’Avenir".