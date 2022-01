Le bois de chauffage : une solution alternative à l’envolée des prix de l’énergie, mais pas n’importe comment

"Le combustible bois, que ce soient des bûches ou des pellets, c’est à peu près six centimes le kilowattheure, donc c’est deux fois moins cher que le gaz. De ce côté-là, c’est assez imbattable", précise le conseiller énergie climat chez EcoConso, Jonas Moerman. Mais le prix n’est pas le seul avantage du bois. Dans un contexte d’urgence climatique, c’est un moyen de se passer d’énergies fossiles. "C’est donc une source d’énergie renouvelable. Et à partir du moment où ça provient de forêts gérées correctement, durablement, donc avec des labels FSC ou PEFC, on peut dire que c’est plus ou moins neutre par rapport au climat", ajoute le conseiller en énergie climat.

Jonas Moerman poursuit : "On a quand même besoin de transport et de machines pour aller couper le bois et le transformer. Ça demande donc quand même des énergies fossiles, mais c’est vrai que le CO2 qui va être dégagé lors de la combustion est du CO2 qui aura été fixé par l’arbre pour sa croissance, et de ce côté-là, on peut dire qu’il y a une neutralité carbone." Il s’agit, cela dit, de penser globalement et de gérer la forêt de manière durable.