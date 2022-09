Le Boerenbond sous le feu des critiques en Flandre: il aurait encouragé les agriculteurs à s'étendre, malgré les problèmes d'azote

Aux yeux de Mme Demir, le Boerenbond porte une "responsabilité écrasante" dans la situation actuelle. "Et au lieu de prendre leurs responsabilités, ils demandent d'adapter la politique en matière d'azote. Juste parce que cela convient à leur business model: plus d'argent pour le holding du Boerenbond. Et cela alors que nos paysans se battent pour un prix décent", a-t-elle affirmé. Selon elle, l'organisation doit contribuer à un fonds au bénéfice des agriculteurs par les gains qu'elle a engrangés ces deux dernières années. La ministre a cité le chiffre de 800 millions d'euros.

Le gouvernement flamand dans ligne de mire

Dans l'opposition, Groen a également appelé à une mise à contribution du Boerenbond pour réparer les dégâts causés à la nature et soutenir les agriculteurs. Mais il fustige aussi l'action des derniers gouvernements flamands, dont la N-VA et le CD&V faisaient partie, et qui ont encouragé l'accroissement et l'industrialisation des exploitations agricoles.

Le Boerenbond travaille "au service de ses membres", a fait remarquer M. Brouns. "Si nous avons aujourd'hui en Flandre une agriculture et une horticulture parmi les plus qualitatives d'Europe, c'est en partie son mérite. Ils conseillent leurs agriculteurs, mais c'est l'entrepreneur qui fait ses choix. Et si, dans le passé, ce choix n'a pas toujours été le bon, il doit être possible de faire autrement dans le futur".

Le ministre CD&V a rappelé la dimension économique du secteur agricole. "Un prix trop bas et une valorisation trop faible sont souvent le problème et la réponse est souvent une augmentation d'échelle. Mais pour certains secteurs, ce n'est pas toujours la bonne réponse. Nous devons donc examiner si d'autres modèles sont possibles: plus de diversification, d'autres débouchés, une plus grande répartition du risque, une moindre dépendance au prix, etc."