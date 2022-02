Le body pump: on a fait tester

Le body pump, une discipline à essayer. C'est ce que la cliente-mystère de la semaine a fait. Ingrid Vieusart s'est rendue à l'Odyssée Fitness de Hannut pour y suivre un cours, de groupe et encadré, de fitness en salle, dont la promesse est de renforcer les muscles et sculpter le corps, en tenant des poids fixés à une barre d'haltère. Comme équipement supplémentaire: un step d'aérobic et un tapis de gymnastique. En musique et avec chorégraphies.

Amatrice de step et zumba, la cliente-mystère du club a suivi un (seul) cours. Le sport est assez physique, mais à la mesure de chacun, nous rapporte-t-elle. On choisit les poids que l'on estime adaptés. Ensuite, pendant le cours, la monitrice (dans ce cas-ci) accorde une attention particulière à chacun(e), en passant et rectifiant la posture et le poids de l'haltère pour déterminer s'ils sont adaptés aux participants. Des efforts musculaires et cardio sont à la clé. Ingrid a également inspecté les infrastructures du club. Expérience satisfaisante pour la cliente-mystère qui a accordé une note de 9/10 à ce cours-découverte.