Le "body count", ce jeu qui peut rapidement tourner au sexisme.

Sur TikTok, des utilisateurs demandent à des inconnus combien de partenaires sexuels ils ont connus. C’est le fameux "body count", le "comptage de corps" en français. Ce "jeu" qui peut paraitre inoffensif, au pire un peu voyeur, a pris une tournure quelque peu sexiste sur les réseaux sociaux.

A l’origine, le "body counting" est employé pour compter le nombre de victimes lors d’un accident ou d’une catastrophe naturelle. Mais son usage a été détourné sur les réseaux sociaux. Ce terme désigne désormais le nombre de partenaires sexuels d’une personne au cours de sa vie. Et il est devenu une source de divertissement sur les réseaux sociaux comme TikToK. Les vidéos de "body count" sont devenues virales puisqu’elles cumulent plus de 300 millions de vues sur le réseau social chinois. Le hashtag #bodycount cumule quant à lui plus de 900 millions de citations sur TikTok.