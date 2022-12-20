БОК зачиняє двері | Le BOC ferme ses portes

початку кризи він виконував функції соціального та медичного довідкового центру в Брюсселі для людей, які користуються тимчасовим захистом. Багато українців пройшли через БПЦ, щоб зробити щеплення, отримати медичну консультацію чи інформацію щодо системи охорони здоров’я, соціального забезпечення. Цієї п’ятниці, 23/12, о 17:30 Брюссельський орієнтаційний центр остаточно закриє свої двері.

Що робити, якщо немає БОК?

• Для подальшого медичного огляду: зателефонуйте до лікаря загальної практики (шукати через Федерацію асоціацій лікарів загальної практики Брюсселя або за телефоном 1710) Detail (famgb.be). Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до громадської організації "Комітет біженців "Українські голоси" (Facebook: Комітет біженців "Українські голоси"

E-mail: ukrnvoice-committee@refugee-committee.org - адреса 34, rue Montoyer 1000 Brussels).

• Для невідкладної допомоги: зверніться до відділення "Швидкої допомоги" найближчої лікарні

• Для підтримки психічного здоров'я доступний номер 0800/12347

• З будь-якими більш загальними запитаннями про консультації та підтримку в бельгійській системі охорони здоров’я: звертайтеся до неприбуткової організації "Комітет біженців "Українські голоси", rue Montoyer 34, 1040 Brussels.

Ви щойно приїхали?

Пункт охорони здоров’я організовано за місцем реєстрації бенефіціарів тимчасового захисту (40 Place Victor Horta, 1060 Brussels) Centre d’enregistrement | IBZ. Там надається перша допомога та/або невідкладна допомога, а також базова допоміжна вакцинація та скринінг на туберкульоз. Настійно рекомендуємо приєднатися до спільного страхування! Ви знайдете більше інформації в цій брошурі.

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Корисні контакти для інформації/поради

- ГО "Комітет біженців "Українські голоси": з питань соціального захисту (дітей, людей похилого віку, інвалідів тощо)

- CPAS муніципалітету, в якому ви проживаєте: зверніться туди з довідкою про тимчасовий захист і документами, що посвідчують особу.

- багато інформації містить і сайт Брюссельського регіону Help Ukraine.