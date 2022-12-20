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Ukraine - Україна

БОК зачиняє двері | Le BOC ferme ses portes

© Getty

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

 початку кризи він виконував функції соціального та медичного довідкового центру в Брюсселі для людей, які користуються тимчасовим захистом. Багато українців пройшли через БПЦ, щоб зробити щеплення, отримати медичну консультацію чи інформацію щодо системи охорони здоров’я, соціального забезпечення. Цієї п’ятниці, 23/12, о 17:30 Брюссельський орієнтаційний центр остаточно закриє свої двері.

Що робити, якщо немає БОК?

• Для подальшого медичного огляду: зателефонуйте до лікаря загальної практики (шукати через Федерацію асоціацій лікарів загальної практики Брюсселя або за телефоном 1710) Detail (famgb.be). Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до громадської організації "Комітет біженців "Українські голоси" (Facebook: Комітет біженців "Українські голоси"
E-mail: ukrnvoice-committee@refugee-committee.org - адреса 34, rue Montoyer 1000 Brussels).

• Для невідкладної допомоги: зверніться до відділення "Швидкої допомоги" найближчої лікарні

• Для підтримки психічного здоров'я доступний номер 0800/12347

• З будь-якими більш загальними запитаннями про консультації та підтримку в бельгійській системі охорони здоров’я: звертайтеся до неприбуткової організації "Комітет біженців "Українські голоси", rue Montoyer 34, 1040 Brussels.

Ви щойно приїхали?

Пункт охорони здоров’я організовано за місцем реєстрації бенефіціарів тимчасового захисту (40 Place Victor Horta, 1060 Brussels) Centre d’enregistrement | IBZ. Там надається перша допомога та/або невідкладна допомога, а також базова допоміжна вакцинація та скринінг на туберкульоз. Настійно рекомендуємо приєднатися до спільного страхування! Ви знайдете більше інформації в цій брошурі.

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Корисні контакти для інформації/поради

- ГО "Комітет біженців "Українські голоси": з питань соціального захисту (дітей, людей похилого віку, інвалідів тощо)

- CPAS муніципалітету, в якому ви проживаєте: зверніться туди з довідкою про тимчасовий захист і документами, що посвідчують особу.

- багато інформації містить і сайт Брюссельського регіону Help Ukraine.

Le BOC ferme ses portes définitivement

Depuis le début de la crise, il fait office de centre de référence social et santé, à Bruxelles, pour les personnes bénéficiant de la protection temporaire. De nombreux Ukrainiens sont passés par le BOC pour se faire vacciner, recevoir des conseils médicaux ou des infos sur le système de santé, la sécurité sociale. Ce vendredi 23/12, à 17h30, le Brussels Orientation Center fermera ses portes définitivement (dernière entrée à 16h).

Que faire, en l'absence du BOC?

• Pour un suivi médical : faites appel à un médecin généraliste (recherche via la Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles Detail (famgb.be) ou en appelant le 1710). Si besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers l’ASBL 'Ukrainian Voices Refugee Committee' (Facebook: Ukrainian Voices Refugee Committee E-mail : ukrnvoice-committee@refugee-committee.org - adresse 34, rue Montoyer 1000 Bruxelles).

• Pour une urgence:  allez au service "Urgences" de l'hôpital le plus proche

• Pour un soutien en santé mentale, le numéro 0800/12347 est disponible

• Pour toute question plus générale d'orientation et d'accompagnement dans le système de santé belge : contacter l'ASBL "Ukrainian Voices Refugee Committee", rue Montoyer 34, 1040 Bruxelles.

Vous venez d'arriver? 

Un point santé est organisé sur le lieu d’enregistrement des bénéficiaires de la protection temporaire (40 Place Victor Horta, 1060 Bruxelles) Centre d’enregistrement | IBZ. Des premiers soins et/ou soins d’urgence y sont proposés ainsi qu’un rattrapage vaccinal de base et un dépistage tuberculose. Il est vivement recommandé de s'affilier à une mutuelle! Vous trouverez plus d'infos dans ce dépliant.

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Des contacts utiles pour vous renseigner/vous orienter

- l'ASBL "Ukrainian Voices Refugee Committee" : pour toute question concernant la protection sociale (enfants, seniors, handicapés…)

- le CPAS de la commune dans laquelle vous vivez: allez-y avec votre attestation de protection temporaire et vos documents d'identité.

- le site internet Help Ukraine de la région Bruxelloise contient aussi beaucoup d'infos. 

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