Le BMX est à l'honneur jusqu'au 3 juillet aux Urban sessions de Schaerbeek

Les deux roues non motorisés sont à l'honneur en ce moment. Outre le grand départ du Tour de France, nous nous concentrons aujourd'hui sur les Urban Sessions, un festival des sports alternatifs destinés aux adeptes du BMX.



Avec ses 1200 m² de modules et de sauts, le parc Josaphat à Bruxelles est devenu le 30 juin le terrain de jeu de champions de la discipline mais également des novices.

"On voit un intérêt pour le développement des sports urbains en général. On voit un élargissement des disciplines aux jeux olympiques et donc on s'est dit qu'il fallait amener un événement de cette ampleur avec les meilleurs athlètes mondiaux à Bruxelles, faire rayonner l'image de la Belgique à l'internationale", explique Matthieu Gheysen, l'organisateur des Urban Sessions.