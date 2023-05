Le Bluebird festival aura bien lieu, mais son maintien est plus incertain chaque année

La bonne nouvelle est tombée sur les réseaux sociaux du festival oheytois : le Bluebird Festival aura bien lieu cette année, pour sa treizième édition. Mais chaque année, son maintien est de plus en plus remis en cause.

Pourquoi ? D’abord parce qu’il est organisé exclusivement par des bénévoles, ce qui implique une certaine instabilité. "Tous les ans, certains arrêtent pour des raisons professionnelles ou personnelles alors que d’autres rejoignent l’aventure", explique Nicolas Jaumain, co-organisateur et programmateur du festival. Du coup, à chaque fin d’édition, il faut faire un bilan et voir qui sera encore de la partie l’année suivante, même si le noyau dur reste à peu près le même.

Et le Bluebird n’est pas le seul à vivre cette réalité. En Belgique, de nombreux festivals de petite ampleur sont organisés par des bénévoles. D’ailleurs, il existe un réseau entre eux, et il arrive qu’un membre d’une équipe d’un festival aille boucher un trou auprès d’une autre équipe.

Des billets achetés en dernière minute

Ensuite, il faut savoir que, dans la plupart des cas, les billets pour ce genre de festivals sont vendus à la dernière minute. "Cela empêche que les festivaliers ressentent une pression, mais pour nous, voir les recettes de billetterie augmenter seulement à l’approche de l’événement, cela représente du stress", confie encore Nicolas Jaumain.

Un stress qui fait donc hésiter certains bénévoles à renouveler l’expérience. Pourtant, la suppression de ce type de festivals serait une perte non négligeable. Car le Bluebird, comme d’autres, fait rayonner principalement des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.