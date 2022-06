Le blond sera finalement la star de l'été, mais dans quelles nuances ?

L'été a toujours porté aux nues les crinières les plus lumineuses teintées de subtils reflets dorés, ravivant le teint et scintillant de mille feux. Mais cette saison, le blond fait un retour en fanfare avec mille et une nuances des plus contrastées aux plus franches en passant par des teintes douces et naturelles.

Tous les radars étaient au vert au début de l'année pour mettre un terme au règne du blond mais les brunes pourraient finalement à nouveau compter pour des prunes et ce, dès cet été. Le blond s'impose comme la coloration phare de la saison, reléguant au second plan ombré hair, balayage et autres techniques visant à éclaircir les chevelures foncées. Blond ou rien, c'est le mot d'ordre pour briller sur la plage tout au long de l'été. Ne reste plus qu'à choisir la nuance ou les reflets qui conviendront le mieux à votre couleur d'origine comme à vos envies.