Le blocus encadré : travailler en groupe pour se motiver et rester concentré

Les mois de juillet et août, ce sont les vacances pour tous les écoliers et les étudiants. Tous ou presque ! Certains étudiants du supérieur sont en ce moment en plein travail, plongés dans le blocus de la seconde session.

Et pour se donner toutes les chances de réussir, certaines universités organisent des "blocus encadrés". Des journées de travail surveillé, en groupe, dans des auditoires. A Mons, le coup d’envoi vient d’être donné ce lundi, pour les près de 200 inscrits.

Pour ces étudiants, se regrouper est une manière… de ne pas s’éparpiller ! L’effet de groupe leur permet de rester concentrés, et d’éviter les tentations du téléphone, de la TV, ou encore des séries.

Les jobistes de l’ORE, l’organisation étudiante qui organise cet évènement, ont même prévu de quoi se restaurer. Café, fruits, sandwichs, et même peut-être bientôt des barres de céréales.

Le tout est offert, gratuitement, aux jeunes inscrits. Le financement est pris en charge par l’université, qui offre notamment la mise à disposition des locaux, et le personnel pour nettoyer et sécuriser les lieux. Mais ce sont bien les étudiants de l’ORE, qui restent aux manettes de l’organisation et des inscriptions.

La session débutera déjà, dans 10 jours. Et maintenant qu’ils sont dans les meilleures conditions, les étudiants n’ont "plus qu’à"… Étudier.