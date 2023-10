Le blocage de l'A12 par Extinction Rebellion levé plus tôt que prévu

Extinction Rebellion (XR) a demandé dimanche aux activistes qui bloquaient l'A12 près de La Haye, aux Pays-Bas, pour le 23e jour consécutif de mettre fin à leur action plus tôt que prévu. Selon le collectif écologiste, la situation était devenue risquée en raison de la présence d'un autre groupe rassemblé pour s'opposer au blocage. "Nous avons lancé un appel urgent au retrait", a indiqué un porte-parole de XR.

La majeure partie des centaines de manifestants présents a évacué les lieux dans des bus de la ville, mais une petite partie des militants n'a pas obtempéré et est restée assise. La police néerlandaise a interpellé plus de 400 activistes de XR et du mouvement allemand Letzte Generation, dont six pour vandalisme.

Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux, invitant les gens agacés par le blocus journalier à se rendre sur place pour exprimer leur mécontentement. Des dizaines de personnes y ont répondu. "Ces personnes se sont déplacées en direction des manifestants. Nos efforts visaient à s'assurer que le groupe ne se mêle pas aux activistes" d'Extinction Rebellion, a expliqué un porte-parole de la police.

Le groupe, principalement composé d'hommes, a été tenu à l'écart des manifestants pour le climat par la police, malgré plusieurs tentatives visant à contourner les forces de l'ordre pour se rapprocher des militants écologistes.

Des policiers munis de boucliers et de matraques ont formé un barrage à plusieurs endroits autour de l'autoroute. Certains individus du groupe ont lancé des œufs en direction des forces de l'ordre.