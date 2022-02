Le Blind de Régis provoque un véritable duel entre Black M et Christophe Willem !

Agé de 26 ans, Régis vit à Ecaussinnes. Ce jeune talent chante depuis toujours ! Il était âgé de 2 ans lorsque sa maman l’a entendu chanté pour la première fois sur "Aïcha" de Khaled. Mais c’est seulement vers l’âge de 15 ans que Régis a pris confiance en sa voix. Peu de temps après, il a posté des vidéos de ses reprises sur les réseaux sociaux et a reçu de nombreux retours positifs. La scène ? Régis la connaît bien puisqu’il a déjà participé à une comédie musicale qui s’est déroulée à Forest National et au Cirque Royal de Bruxelles. Cependant, c’est la scène de The Voice Belgique qu’il tente de conquérir cette année. Pour son blind, Régis interprète "There’s Nothing Holdin' Me Back" de Shawn Mendes. Deux fauteuils se retournent : ceux de Black M et Christophe Willem. Les deux coachs se disputent le talent mais ce sont les arguments de Christophe qui gagnent. Régis choisi de poursuivre l’aventure dans son équipe. Direction les K.O. !