"Le bleu du caftan" de Maryam Touzani : une dentelle cinématographique noble et délicate

Délicatesse, noblesse et grâce, qualifient cette dentelle cinématographique : deuxième long métrage de l’actrice, scénariste et réalisatrice Maryam Touzani.

Un film réalisé au rythme de la confection de ce caftan bleu ; dans la lenteur de la précision du geste, de l’aiguille qui pénètre la soie, et des doigts d’Halim qui brodent cette longue tunique issue de la tradition, au Maghreb et au Moyen Orient.

Halim et Mina sont mariés depuis longtemps. Ils possèdent un magasin de caftans traditionnels dans la médina. Halim est gay, mais avec Mina le secret de son homosexualité est bien gardé. L’équilibre de leur relation sera néanmoins bousculé par la maladie incurable de Mina et l’arrivée de Youssef, un jeune apprenti. A trois, avec la force de l’amour et du respect, ils vont vaincre leurs peurs et offrir à Mina le plus beau des cadeaux.

Frida Kahlo est la femme qui m’a inspiré Mina

"Quand j’ai lu le scénario, le personnage qui m’est venu instantanément, c’est Frida Kahlo. J’ai vu son visage, je pensais à elle, à son corps en souffrance et à sa relation amoureuse avec Diego Rivera. Et pourtant elle est vivante, elle est là, elle a du répondant jusqu’au bout. Ensuite pour la question de la maladie, oui j’ai perdu huit kilos, mais il fallait que j’y crois moi, et que ça passe par cette épreuve physique. Avoir ce corps décharné, comme les gens qui tombent malades d’un cancer en fait. Ça passe par ce travail du corps pour y croire. Je ne voulais pas jouer la maladie, je voulais qu’elle se lise sur mon corps."

Rencontre avec Lubna Azabal et Maryam Touzani…

"Le bleu du caftan" de Maryam Touzani, avec Lubna Azabal, qui avait rencontré la réalisatrice sur son premier film "Adam", Saleh Bakri et Ayoub Missioui.