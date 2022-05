Le "bleu" de sa Mer : les cendres d’Arno seront dispersées en mer du Nord. Est-ce légal ?

La dispersion, elle, est interdite dans certains endroits comme les plages ou les parcs. Elle ne peut avoir lieu que dans des zones bien précises. "On peut disperser les cendres dans le cimetière d’une ville ou d’une commune ou dans un cimetière qui appartient à un crématorium. On peut également les disperser dans un lieu privé à partir du moment où on a l’autorisation du propriétaire", précise le directeur des Crématoriums publics de Liège, Welkenraedt et Neufchâteau, Philippe Dussart.

C’est logiquement autorisé dans un jardin à soi… voire dans un bois privé ou un stade de football aussi, à condition d’avoir le feu vert des propriétaires. Il est également possible d’aller disperser des cendres à l’étranger. Mais il faut suivre aussi la loi du pays où la dispersion des cendres a lieu.

En 2021, 65% des personnes décédées ont été incinérées.