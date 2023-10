Le blackout de 1977 à New York, le mythe fondateur du hip-hop ?

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Bronx, au nord de Big Apple a été petit à petit déserté par les blancs, pour laisser place aux populations pauvres afro-américaines et latinos. À la suite du choc pétrolier de 1973, le quartier a vu les coupes budgétaires s'enchaîner, le chômage exploser et les services publics déserter la zone, laissant les habitants en proie à la misère et la violence des gangs qui prolifèrent à une vitesse stupéfiante. Les deals de drogue et les règlements de compte deviennent le quotidien des habitants du nord de Manhattan, qui tentent coûte que coûte de survivre dans cette jungle urbaine.

Pour dénoncer cette violence mais aussi pour tuer le temps, les jeunes du coin, comme Curtis Fisher et Luis Cadeño, se mettent à faire de la musique dans la rue.

On s’installe dans la rue ou dans les parcs du quartier et on repique l’électricité des lampadaires pour connecter son soundsystem, grâce à des rallonges électriques. Ensuite, on embarque quelques vinyles qu’avaient les parents et on les mixe. Chaque vinyle sur une platine différente afin de mélanger les sonorités, d’extraire des fragments rythmiques qu’on fait tourner en boucle. Et puis, pour donner de la voix à ce bricolage rythmique, un homme prend le micro et s’improvise MC : maître de cérémonie.