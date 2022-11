Le Bitcoin reste scotché à 20.000 dollars depuis 6 mois !

Les amateurs de bitcoin et autres soi-disant cryptomonnaies seront furieux contre moi. Pour quelles raisons ? Mais parce que je n’ai pas la foi dans leur croyance, ce qui fait de moi automatiquement un mécréant. Et pourtant je me contente de regarder les chiffres.

Prenez les fameux GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft, Voilà des valeurs technologiques qui étaient toutes dans les portefeuilles des citoyens qui ont perdu l’équivalent tout de même de 3000 milliards de dollars. En Bourse. 3000 milliards de valorisations ont disparu en dix mois. C’est bien entendu énorme.

Mais de l’avis même de tous les experts, la Bourse n’est pas nécessairement la vie et le marché boursier n’a fait qu’au fond rectifier des valorisations exagérées. Mais pour le reste, pour le reste, les sociétés en question seront encore là avec nous pendant des années, ne serait-ce que parce qu’en matière d’intelligence artificielle, de reconnaissance vocale, de miniaturisation électronique, de voitures autonomes, d’or robotique et j’en passe, tous ces champions, souvent d’ailleurs des sociétés américaines, restent et resteront les maîtres du jeu de notre avenir technologique. En revanche, du côté du bitcoin et de ses petits frères et de ses petites sœurs, c’est un Waterloo boursier...