Le bitcoin dépasse 25.000 dollars et monte au plus haut depuis juin

Les autres grands cryptoactifs, comme l’ether, montent également. Pourtant, les nouvelles ne sont pas forcément encourageantes pour l’industrie, qui subit encore le contrecoup de la faillite de la plateforme FTX fin 2022. Les régulateurs américains ont décidé de serrer la vis et ont notamment interdit lundi à la société Paxos d’émettre au nom de la plateforme d’échanges Binance une cryptomonnaie, BUSD, dite stable ou "stable coin".

BUSD, censée être stable car adossée au dollar et à des bons du Trésor américains, ne sera plus émise à partir du 21 février, et Paxos ne gérera les jetons de cette "stablecoin" existants que pendant un an. Les stable coins permettent aux utilisateurs de plateformes d’échanges de cryptomonnaies de limiter les frais de conversion durant leurs opérations.