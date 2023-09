Le bisphénol A omniprésent dans les organismes des Européens

Le bisphénol A, longtemps omniprésent dans de nombreux produits comme les bouteilles en plastique, est soupçonné d’être lié à de multiples troubles et maladies — cancer du sein, infertilité, etc. — en raison des perturbations hormonales qu’il suscite.

Dans certains pays, le BPA est interdit dans les contenants alimentaires. En Belgique, ils sont interdits dans tous les contenants alimentaires destinés aux enfants et pour des denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans depuis le 1er janvier 2013. L’Union européenne (UE) et les États-Unis ont restreint son usage et envisagent une limitation plus drastique, sans que celle-ci soit mise en œuvre pour l’heure.