Le "birthing makeup" ou l'importance (ou pas) de se maquiller avant d'accoucher

Les traditionnelles photos de famille à la maternité, qui prennent de plus en plus d'importance à l'heure des réseaux sociaux, ne sont pas non plus étrangères à l'essor de cette tendance. Pas question pour les futures mères de ne pas se plier aux nombreuses injonctions à la perfection induites par les médias. Et c'est exactement ce que reprochent les réfractaires au "birthing makeup". Sans compter que c'est aussi a fortiori pour cette même raison que la tendance est actuellement en plein boom sur TikTok.