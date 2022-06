Le biopic sur Léonard Bernstein de Netflix : une affaire de taille

Cela fait maintenant sept ans que le projet est en cours, et nous en voyons bientôt la fin : Maestro sera disponible sur la plateforme Netflix en 2023, et les premières images sont dévoilées.

Bradley Cooper est coproducteur (au côté de Steven Spielberg et de Martin Scorses) et réalisateur, tout en tenant le rôle du chef d’orchestre et compositeur Léonard Bernstein. Ce biopic prend le parti de se concentrer sur un aspect particulier de la vie du compositeur : l’histoire de son mariage avec Felicia Montealegre, incarnée par la brune et élégante Carrey Mulligan.

Une des filles du musicien confie à Classic FM : "" Ce n’est pas un biopic, à proprement parler, il ne raconte pas l’histoire de Leonard Bernstein de sa naissance à sa mort – ce n’est pas du tout ce genre de film. En fait, c’est un portrait du mariage de nos parents. Il s’agit de quelque chose de très spécifique et de très personnel". Cela ne semble pas l’offusquer, mais plutôt l’enthousiasmer, c’est un défi à relever et elle est impatiente de voir le résultat.

Et pourtant, il est de notoriété public que la vie conjugale du compositeur n’avait rien du modèle bourgeois des années 50. Shirley Rhoades Perle, une amie de Bernstein, a déclaré qu’elle pensait "qu’il avait besoin d’hommes sexuellement et de femmes émotionnellement".

Un biopic attendu donc, d’autant que les premières images diffusées montrent une ressemblance surprenante entre l’acteur et Berstein. En effet, Bradley Cooper porte un faux nez, et cette prothèse nasale protubérante n’est pas au goût de tous. Certaine y voient une référence caricaturale aux origines juives de Léonard Bernstein, et le mot "jewface" est lâché sur Twitter, nous dit le magazine Diapason.

Un nez qui fait polémique donc et relance un débat sur l’appropriation culturelle. Mais pardonnons Bradley Cooper pour ce nez maladroit, et jugeons plutôt ses qualités d’acteur, en 2023 sur Netflix.