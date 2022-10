Le biopic sur la grande Simone Veil et le retour du Petit Nicolas sous une forme inédite !

De l’histoire et un film à voir en famille, avec l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du 20e siècle : la grande Simone Veil dont la vie nous est relatée dans un biopic et c’est aussi le retour du Petit Nicolas !

Un film biographique qui s’intitule ''Simone, le Voyage du Siècle'' et qui rend hommage à son destin exceptionnel, celui d’une grande dame, d’une icône qui a bousculé son époque grâce à ses combats pétris d’humanisme. Déportée à Auschwitz à 16 ans, elle perdra ses parents et son frère dans les camps de la mort et tirera de ce drame une force mentale hors du commun ainsi qu’un sens de la justice sans faille qu’elle appliquera tout au long de son admirable parcours politique. De sa position de magistrate au début de sa carrière, jusqu’à son engagement européen, en passant par le ministère de la santé où elle fut en charge de la loi dépénalisant l’avortement et couramment désignée comme " La loi Veil ", elle a lutté toute sa vie contre la barbarie et pour la dignité humaine. C’est le réalisateur Olivier Dahan qui a relevé le défi de mettre en image la vie et les combats de ce modèle d’engagement ! Vous le connaissez j’imagine, il a signé des biopics consacrés à deux autres grandes dames : Edith Piaf avec ''La Môme'' et tous les prix glanés par Marion Cotillard, ainsi que Grace de Monaco, qui était incarnée par Nicole Kidman. On retrouve deux actrices pour jouer Simone Veil puisque le film balaye une grande partie de sa vie. La Simone Veil emblématique avec son chignon et ses tailleurs Chanel est incarnée par Elsa Zylberstein qui porte ce projet depuis presque 10 ans ! Elle nous livre une prestation hors-norme, sans exagérer on peut parler d’un des rôles les plus forts de sa carrière. Quant à Simone Veil jeune, elle est jouée par un nouveau visage du cinéma français, un nom à retenir : Rebecca Marder, une jeune actrice pensionnaire de la comédie française. Le reste du casting est solide, on sent l’engagement sans faille de chaque comédien. La maman de Simone Veil est jouée par Elodie Bouchez, sa prestation vous touchera en plein cœur. Et puis il est assez méconnaissable, dans la peau du mari, inconditionnel soutien de Simone, Antoine Veil c’est notre compatriote Olivier Gourmet. Je souligne également, les choix narratifs qui évitent la chronologie classique, et la magnifique reconstitution d’époque. Le style du film est assez académique, son contenu, plutôt hagiographique mais il vous fera découvrir une Simone Veil intime, avec beaucoup d’émotions ! Un film qui rend hommage à ses différents combats, des combats sociaux et moraux qui résonnent plus que jamais avec l’actualité. L’occasion de faire découvrir les engagements de cette grande dame aux plus jeunes, pourquoi pas.

