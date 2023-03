Le biopic sur Kiss sortira l’année prochaine

C’est déjà en 2021 que Paul Stanley, le chanteur de Kiss, révélait qu’il avait lu un "très bon" scénario pour le projet. Le film s’intitulait provisoirement Shout It Out Loud et Joachim Rønning, le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5, y était attaché.

On ne sait pas encore si Rønning est toujours prêt à réaliser le film, et on ne connaît pas encore son casting.

Paul Stanley expliquait en 2021 que les responsables du film recherchaient des acteurs "dans la vingtaine" : "Nous cherchons des acteurs qui ont l’âge correspondant à l’histoire, donc au début de la vingtaine et honnêtement, j’en connais peu. Quand les gens me demandent qui j’aimerais avoir comme acteur, je réponds "Oh, Brad Pitt", ou untel ou untel. Mais ces gars ont tous 50 ou 60 ans maintenant, donc on doit prendre des acteurs d’une autre génération et je n’en connais pas vraiment."

Kiss a récemment annoncé les dates de ses 50 derniers concerts, qui se termineront les 1er et 2 décembre au Madison Square Garden de New York. Pour la Belgique, c’est le Palais 12 à Bruxelles qui accueillera le groupe le mardi 13 juin 2023.