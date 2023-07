Le film "One Love", biopic de Bob Marley est produit par Ziggy, Cedella et Rita Marley ; soit ses enfants et sa veuve. C’est le réalisateur Reinaldo Marcus Green (La méthode Williams) qui s’est lancé dans ce tournage.

FranceTVInfo révèle que le film reviendra sur différentes étapes de la vie du chanteur-compositeur et sur sa carrière internationale. On découvrira surtout la réalisation de l’album Exodus en 1976, l’année de sa tentative d’assassinat. Les messages de paix, d’amour et de fraternité seront évidemment mis en avant dans le biopic. C’est Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders, One Night in Miami) qui prendra les traits de cette star du reggae. À ses côtés on découvrira Lashana Lynch (No Time To Die), James Norton (Les filles du docteur March), Michael Gandolfini et Anthony Welsh.