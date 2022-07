Le biopic Amy Winehouse repris par une nouvelle équipe

Un biopic détaillant la vie d’Amy Winehouse est en projet, avec le réalisateur Sam Taylor-Johnson à la barre.

Intitulé Back To Black, il sera donc mené par celui qui a déjà fait ses preuves avec Nowhere Boy et Fifty Shades Of Grey.

Le script du film sera écrit par son partenaire sur Nowhere Boy, Matt Greenhalgh. Celui-ci sera basé sur le livre de Daphne Barak, Saving Amy, et co-produit par Studiocanal, Alison Owen, Debra Hayward et Tracey Seaward.

La famille d’Amy Winehouse avait d’abord annoncé en 2018 un accord de plusieurs millions de dollars pour ce biopic, mais le père d’Amy, Mitch Winehouse avait ensuite révélé un " plus grand intérêt pour un film qui parlerait de la " vraie Amy ".

L’an dernier, il avait dit que ce film Back To Black n’était absolument pas autorisé par la famille qui n’aurait pas été consultée, pas plus que son label Universal.