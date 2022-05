Le "Bionic Reading", cette méthode de lecture qui vous rendra plus efficace durant vos révisions

Ce designer et typographe suisse a mis au point une technique qui permettrait de lire (et comprendre) un texte plus efficacement. Son nom : "bionic reading", ou la "lecture bionique" en français. Elle consiste à mettre la ou les premières lettres d’un mot en gras pour créer des points de fixation. Ces derniers aideraient l’œil à survoler rapidement le texte pendant que notre cerveau fait le reste. "Le bionic reading crée des points de fixation artificiels qui permettent de guider le regard. Par conséquent, le lecteur se concentre sur ces lettres et laisse le cerveau compléter le mot", peut-on lire sur un site dédié.

Renato Casutt a fondé la start-up Bionic Reading pour permettre au plus grand nombre d’essayer sa nouvelle méthode de lecture. De nombreux utilisateurs de Twitter se sont prêtés au jeu, dont Juan Buis, un rédacteur UX travaillant pour Minecraft et Spotify. "C’est incroyable comme la lecture de ce texte vous donne l’impression d’avoir enfin débloqué 100% de votre cerveau", a-t-il écrit sur le réseau social. Sa publication comptabilise 116.500 mentions "J’aime", et a été partagée plus de 17.400 fois.