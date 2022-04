Le bioéthanol, une alternative moins chère mais pas si bio.

Une fois dans le réservoir, le bioéthanol émet moins de CO2 au litre que les carburants traditionnels, mais il est nécessaire en plus grandes quantités. De plus, "il produit de l’acétaldéhyde et du formaldéhyde, qui sont cancérigènes, et deux des cinq plus gros producteurs d’ozone lors de brouillards photochimiques", ayant principalement lieu en ville l’été, explique Mark Jacobson, professeur à l’université de Stanford.

"Et l’ozone représente un danger important pour la santé, causant des problèmes dans les bronches, des maladies respiratoires, de l’asthme", énumère-t-il. Selon lui, essence et bioéthanol sont tous deux "horribles".

L’éthanol est "mauvais à la fois pour le climat et pour la pollution de l’air et dépenser de l’argent pour lui, c’est en retirer aux véritables solutions" comme la voiture électrique, conclut Mark Jacobson.