Le Binge-watching, une tendance à la baisse

Et pour cause, les plateformes de streaming et chaîne de télé n’ont pas tiré un trait sur le rythme de diffusion plus traditionnel. La chaîne américaine HBO en est le parfait exemple. La série "The Last of Us", adaptée du jeu vidéo éponyme, et portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey, a battu des records d’audience sur HBO Max devenant ainsi la série la plus regardée sur la plateforme de streaming en Europe et en Amérique latine malgré un rythme de diffusion d’un épisode par semaine. Un succès également observé à la télévision américaine sur HBO et qui s’est traduit par un bond de 75% d’audience entre la diffusion du premier et du dernier épisode de la série. "The Last of Us" s’est même imposée comme la série actuelle préférée des 13-39 ans d’après un sondage YPulse.