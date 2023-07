Le bilan financier de la Sucrerie à Wavre sort petit à petit la tête de l’eau

L’imposant hall polyvalent de la Sucrerie vient de signer, pour l’année 2022, un bilan financier en bien meilleure santé que les précédentes années. Il faut dire que depuis son inauguration en novembre 2019 la Sucrerie a enchaîné les mauvaises années avec le Covid. Elle n’a finalement pu reprendre (voire réellement commencer) ses activités qu’en mars 2022. "Les chiffres sont excellents" lance Patrick De Longrée. "Evidemment il faut différencier le remboursement du bâtiment et la gestion courante du bâtiment. C’est pour cette deuxième partie que les chiffres sont excellents. 2022 c’est la première année où la Sucrerie a pu véritablement fonctionner. Pour une première année c’est parfaitement concluant même s’il y a encore un léger déficit. C’est normal pour une nouvelle entreprise qu’elle ne soit pas totalement rentable dès son lancement".

La structure connaît encore un léger déficit, mais Patrick De Longrée l’espère "d’ici deux à trois ans, on devrait atteindre l’équilibre de gestion". La Sucrerie est gérée selon deux axes qui sont les évènements et les spectacles. Elle ne bénéficie d’aucune aide culturelle. "Il faut donc trouver un équilibre avec les recettes globales". En 2022, la Sucrerie a proposé 94 activités culturelles pour un peu plus de 45.000 spectateurs. "Donc pour une première année c’est très signifiant".

A noter que l’année 2023 semble de bon augure. La Sucrerie a dressé un premier bilan fin juin. "Nos chiffres sont déjà bien meilleurs qu’en 2022 aussi bien en termes de rentrées financières, de fréquentation et de nombre d’évènements".