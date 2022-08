Le bilan du plus grand incendie de l'année en Californie monte à quatre morts

Au moins quatre personnes sont décédées dans le plus vaste incendie de l'année en Californie, ont déclaré mardi les autorités locales, avertissant que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Le feu, baptisé "McKinney", fait rage depuis vendredi et restait toujours hors de contrôle mardi. Il s'étend sur 22.700 hectares, et menace notamment la petite ville d'Yreka.

"Nous avons quatre décès confirmés, et ce nombre pourrait changer", a déclaré à l'AFP une porte-parole du bureau du shérif du comté de Siskiyou, où un état d'urgence a été déclaré.

Dimanche matin, les corps de deux personnes décédées avaient été découverts dans un véhicule calciné.

Lundi, deux victimes supplémentaires ont été retrouvées dans deux résidences distinctes, selon un tweet du bureau du shérif.

Au moins 3.000 personnes sont concernées par des ordres d'évacuation autour de la localité de Klamath River, près de la frontière avec l'Etat de l'Oregon.

"Notre but aujourd'hui est de communiquer efficacement auprès des gens, et nous leur demandons d'obéir aux ordres d'évacuation", a souligné la porte-parole. "Notre priorité est de protéger les vies humaines et les propriétés."

Brève accalmie

"Quand nous sommes partis, tout était en feu", a raconté au Los Angeles Times une habitante, Sherri Marchetti-Perrault. "C'est arrivé tellement vite. Nous sommes partis avec seulement nos vêtements sur le dos. On ne pouvait pas respirer ni rien voir."

Depuis dimanche soir, les combattants du feu ont profité d'une brève accalmie offerte par de meilleures conditions météo, avec des températures moins élevées et des précipitations éparses.