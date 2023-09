Le bilan du Mercato du Standard : les Liègeois peuvent enfin se montrer plus ambitieux

Avec cet effectif enfin au complet, le Standard doit pouvoir se mêler à la lutte pour le top 6. L’examen de passage de Hoefkens débutera aussi lors de la 7e journée. Le coach du Standard bénéficie désormais sur le papier de plus d’équilibre et de choix en milieu de terrain mais surtout d’une force offensive plus percutante (toujours sur le papier). Il devra cependant parier sur le retour en forme de certaines de ses recrues pour savoir s’il possède dans son noyau un homme réellement décisif, capable de lui faire enfin gagner des matches. Pour cela, Hoefkens devra sans doute modifier son animation. On imagine bien un 4/2/3/1 qui permettrait à Djenepo et Sowah de percuter. Et pourquoi pas un retour de Laifis derrière et un Bokadi un cran plus haut en 6. Quelque chose comme ceci : Bodart, Fossey, Vanheusden, Ngoy, Laifis, Alzate, Bokadi, Djenepo, Balikwisha, Sowah, Ohio avec des jokers et des jeunes capables de grandir comme Kanga, Canak ou Hayden.

Bref, l’effectif du Standard sur le papier a de l’allure reste à confirmer tout cela sur le terrain.