Le bilan du mercato à Anderlecht : 14 arrivées, 15 départs et un feu d’artifice final pour conclure un grand remue-ménage

On l’a dit, on l’a répété, Anderlecht, moribond l’an dernier, avait un besoin criant de renforts. La direction bruxelloise l’avait visiblement bien compris aussi puisqu’elle n’a pas lésiné sur les transferts. Au total, 14 (!) joueurs ont débarqué à Saint-Guidon tout au long de l’été.

Transfert le plus cher ? Kasper Dolberg, l'ex-futur joyau du football danois, attiré pour 5 millions en provenance de Nice. Derrière lui, l’intrigant Luis Vazquez (4,5 millions), toujours occupé à prendre ses marques, Thorgan Hazard, attiré au buzzer mercredi soir (on évoque une somme de 4 millions), Alexis Flips (3,5 millions) déjà titulaire, Louis Patris (3,5 millions, jeune latéral belge en provenance de OHL, et Mats Rits (2 millions), devenu indésirable à Bruges.

Les autres ? Justin Lonwijk, Ludwig Augunstinsson et Thomas Delaney, arrivés en prêt, ainsi que les deux portiers Maxime Dupé et Kasper Schmeichel et Tudor Mendel-Idowu, débarqués gratuitement. Le jeune gardien Timon Vanhoutte, issu des classes des jeunes, a lui prolongé son contrat.

14 arrivées et 22,5 millions "seulement" de dépensés, ça ressemble à un mercato cohérent. Autre message positif envoyé aux supporters : contrairement aux années précédentes, la direction n’a pas (ab)usé de prêts. Seuls 3 des 11 arrivants sont prêtés aux Mauves. De quoi (enfin) se projeter vers l’avenir.

Concernant les différents postes, on sent aussi que la direction a décidé de ratisser large en diversifiant ses cartouches : deux gardiens pour succéder à Bart Verbruggen (Dupé et Schmeichel), des médians de devoir (Delaney, Rits), des joueurs créatifs (Flips, Lonwijk), trois latéraux (Augustinsson, Patris, Mendel-Idowu), un joueur de flanc (Hazard) et deux attaquants (Dolberg et Vazquez).

Manque peut-être un défenseur central, secteur déforcé par les départs conjoints de Hannes Delcroix (Burnley) et Marco Kana (prêté à Courtrai). On évoquait la possible arrivée d’un énième Danois, Jannick Vestergaard (Leicester) mais cela ne s’est pas fait.