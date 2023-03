Le bilan des séismes en Turquie pourrait être largement sous-estimé

Il y a un mois, la Turquie et la Syrie étaient frappés par de violents séismes. Les derniers bilans officiels font état de plus de 50.000 morts et de millions de sinistrés. Pour le moment, ceux-ci ont toujours besoin d'aide : nourriture, médicaments, logement… Les besoins sont immenses. Dans la province de Hatay en Turquie, notamment, on s'inquiète beaucoup des risques d'épidémie.