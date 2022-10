Le bilan de Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de Lombardie : "Ma saison a été... presque parfaite !"

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté pour la deuxième année consécutive le Tour de Lombardie, dernier monument de la saison cycliste, samedi. Après 253 km entre Bergame et Côme, Pogacar a devancé dans un sprint à deux l'Espagnol Enric Mas (Movistar). Un autre Espagnol, Mikel Landa (Bahrain-Victorious), a complété le podium.

"C’est incroyable de revenir sur cette course et de la gagner à nouveau. Le travail de l’équipe a été excellent, je les remercie très fort. Ils ont donné tout ce qu’ils avaient pour cette dernière épreuve de la saison. La course s’est déroulée comme on le souhaitait. J’ai tenté de sortir seul sur le Civiglio, mais Mas était aussi fort que moi je pense. On a essayé de collaborer, ça s’est bien passé entre nous. J’étais fatigué au retour d’Australie, mais mes jambes se bonifiaient de jour en jour. Ma saison ? Elle a été… presque parfaite (ndlr : le Slovène faisant naturellement référence à la perte de sa couronne lors du Tour de France)", a précisé Pogacar après sa victoire.

Deuxième de la Grande Boucle derrière Jonas Vingegaard, le Slovène s'est notamment imposé sur les Strade Bianche et sur Tirreno-Adriatico, récoltant aussi la quatrième place sur le Tour des Flandres.