Le bilan de Dan Gagnon sur le système scolaire

Et tous les lundis, c'est l'humoriste canado-belge Dan Gagnon qui est en direct aux côtés des animateurs de la matinale de Tipik pour une chronique brûlante.

Cette semaine, le plus belge des humoristes québécois fait le point sur le système scolaire belge.

"Il y a tellement de choses qui ne vont pas avec l'école... Juste pour rigoler, on fait une petite liste? On assoit les enfants à quinze cm de leur meilleur pote et on les engueule quand ils se parlent (...), on exige d'eux qu'ils restent assis six heures sans bouger à emmagasiner du savoir, et quel savoir... On a réussi la prouesse de rendre les cours d'Histoire... chiants! Comment on a fait?"