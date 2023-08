Le bilan cinéma de l’été 2023 : l’échec des franchises, le triomphe inattendu de "Barbenheimer"

Même s’il prend soin de ne pas respecter la chronologie et de mélanger les décennies – c’est son péché mignon ou, si l’on préfère, sa marque de fabrique -, le cinéaste britannique obéit ici à une construction finalement assez classique d’un drame en trois actes : 1. Ascension 2. Apothéose 3. Déclin voire déchéance.

Dans le cas de Robert Oppenheimer, cela correspond en 1) Révélation dans les années 1930 de son talent éclatant dans le domaine de la physique quantique et de ses sympathies avec des personnalités communistes américaines. 2) Nomination en tant que directeur scientifique du "Projet Manhattan", construction du laboratoire secret de Los Alamos, en plein désert du Nouveau Mexique et élaboration de la première bombe atomique, et 3) En 1954, en plein Maccarthysme, son audition/interrogatoire parce qu’il est suspecté, vu ses accointances avec le communisme, d’être un espion à la solde de l’URSS.

La première partie est menée au pas de charge, et le spectateur s’y perd un peu : Nolan veut à la fois brosser la personnalité paradoxale d’Oppenheimer – à la fois secret et séducteur, charismatique et arrogant – et introduire une foultitude de personnages, tout cela soutenu par des dialogues techniques et abondants (on est presque au même rythme insoutenable que dans "The social network" de David Fincher). Mais progressivement, le film trouve ses marques et dans la deuxième partie, pendant la construction de Los Alamos, tous les enjeux se clarifient. Dans la troisième, c’est un jeu du chat et de la souris qui s’instaure entre Oppenheimer et celui qui est devenu son pire ennemi, son autorité de tutelle, le politicien Lewis Strauss, campé superbement par Robert Downey Jr.

Mais le plus intéressant dans ce film parfois déséquilibré et maniériste, mais toujours salutairement ambitieux, c’est, au-delà des faits historiques et de la fresque d’une époque, le portrait d’un homme piégé par sa propre ambition. A l’origine Oppenheimer, juif dans sa chair, envisage la bombe pour engager une course de vitesse avec l’Allemagne et terrasser les nazis, et il retrouve, presque contre son gré, son invention utilisée par le gouvernement américain pour Hiroshima et Nagasaki. Cillian Murphy, débarrassé de sa casquette de "Peaky Blinders", trouve ici le rôle de sa vie et ses yeux délavés disent toute l’angoisse existentielle que traverse le célèbre physicien – comme, en son temps, le regard bleu de Peter O Toole avait transcendé "Lawrence d’Arabie".