Le bilan chiffré de l’action de la Croix-Rouge en faveur des sinistrés des inondations

Chaudfontaine : Trois points d’accueil et de distribution alimentaire ont été ouverts, à Vaux et Chaudfontaine et plus de 200.000 repas y ont été offerts aux sinistrés. La Croix-Rouge a distribué pour 180.000€ d’électroménagers divers, a pris en charge l’accompagnement social des personnes sinistrées, la certification gaz pour plusieurs dizaines de ménages, l’achat de déshumidificateurs et de groupes électrogènes (200.000€). 395 ménages plus démunis ont reçu une aide financière directe pour un montant total de 335.530 €. Deux écoles ont pu se rééquiper. La maison Croix-Rouge de Chaudfontaine a été durement impactée par les inondations, puisque ses deux locaux ont été sinistrés. Le local de Vaux-sous -Chèvremont a heureuse [1] ment pu rouvrir ses portes en mars et propose une boutique de vêtements de seconde main et une épicerie sociale. La Maison Croix-Rouge prévoit d’organiser des permanences d’accueil, avec des moments de rencontre et de convivialité.

Liège : La ville a compté jusqu’à 6 points de distribution alimentaire et la Croix-Rouge y a distribué plus de 500.000 repas, tout en organisant de nombreuses tournées mobiles. 2000 chauffages électriques d’appoint ont été proposés aux familles. La Croix-Rouge a pris en charge le paiement de la certification gaz/électricité pour 3800 foyers pour un montant total de 454.000€. Dans la commune de Liège, 1429 ménages plus précarisés ont reçu une aide financière directe (total de 1,3 million d’euros). Sept écoles d’Angleur, de Chênée et de Liège ont pu se rééquiper (288.000€). La Maison Croix-Rouge de Liège, déjà active avec différentes activités, va créer une antenne à Angleur qui sera un lieu d’accueil et de distribution de colis alimentaires.