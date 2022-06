Le bijou redevient tendance : soutien-gorge, bonnet, ceinture… On le voit partout !

D’accessoire à véritable pièce de mode, il n’y a visiblement qu’un pas. Non contents de se muer en sous-vêtement, les bijoux prennent désormais aussi la forme de bonnets, pour une touche bohème ou orientale selon le modèle souhaité. Les bonnets en perles tirent leur épingle du jeu avec un intérêt de recherche en hausse de 137% sur Google Trends, et de plus de 1000% sur la plateforme spécialisée Stylight.

Nos accessoires les plus précieux semblent avoir entamé leur mue, au point de se métamorphoser en ceintures – nostalgie des années 2000 quand tu nous tiens – ou plus exactement en chaînes de taille (+61% sur Google Trends), et même en strass pour le visage (+75%).