Le bigfoot : un bipède mystérieux pour la cryptozoologie

On possède bien quelques photos de Bigfoot (Grand Pied), mais soit elles sont tellement floues ou mal cadrées qu’on n’y voit pas grand-chose, soit ce sont des faux assez ridicules. Et puis il y a un film, mais quel film ! C’est LE film le plus incroyable, le plus célèbre, le plus net jamais réalisé en cryptozoologie (la discipline qui étudie les animaux cachés, encore inconnus de la science). Il a été tourné par un certain Roger Patterson en octobre 1967 avec une caméra 16mm dans la région de Bluff Creek en Californie.

Le film de Patterson dure 53 secondes et comporte 954 images. On y voit un grand Bigfoot (sans doute une femelle, car on distingue ses mamelles), marcher d’un pas décidé, sans aucune crainte, en longeant le lit d’une rivière asséchée, avant de s’enfoncer définitivement dans les bois. Détail frappant, à un moment donné, cette créature à forme humaine bipède aux longs bras ballants, se retourne et regarde vers l’objectif de la caméra… l’image est saisissante…