Le Bigfoot : pourquoi le film de Roger Patterson intrigue-t-il les scientifiques depuis 55 ans ?

Dans le nord de la Californie, Roger Patterson et Bob Gimli, 2 cowboys se baladent le long d’une rivière asséchée dans la région de Bluff Creek (la même région où on a signalé les premières empreintes de bigfoot une dizaine d’années plus tôt). Ils veulent réaliser un documentaire sur le Bigfoot, ils ont donc emporté avec eux, une petite caméra 16mm. Vers 13h15, leurs deux chevaux se cabrent violement : ils ont senti quelque chose qui les effraie. Roger Patterson tombe par terre et remarque à une trentaine de mètres de lui une créature simiesque, gigantesque et accroupie. Il saisit sa caméra, l’enclenche et se dirige en courant vers la créature. L’animal se redresse et part tranquillement, non sans avoir jeté un regard étonné vers les deux hommes.

Le film dure 53 secondes et comportent 952 images en couleur. On y voit un grand singe bipède (plus de deux mètres) totalement inconnu, avec une démarche vraiment étrange.

Evidemment, ce film va directement être énormément critiqué par les sceptiques qui diront qu’il s’agit d’un trucage et simplement d’un comparse qui s’était déguisé avec une peau de singe.