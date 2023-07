Le " Big jump" : se jeter à l'eau pour réclamer des eaux propres

Se jeter à l'eau, le geste est symbolique mais il est surtout politique, souligne Louis Lambert, l'organisateur :

" C'est un petit geste de désobéissance civique car sauf exception, on ne peut pas se baigner dans la Meuse. Mais ici, au club d'aviron, nous sommes aux premières loges pour nous rendre compte de la qualité des eaux. C'est vrai qu'en 30 ans, la situation s'est améliorée mais il faut aussi des actes citoyens comme celui-ci."

Sur le ponton du club d'aviron, ils sont un trentaine à avoir enfilé leur maillot; des habitués du club mais pas seulement. Ce qu'ils souhaitent , c'est d'améliorer leur cadre de vie et de loisirs bien sûr mais aussi la qualité des eaux en général comme le souligne ce participant :

" Je crois aux rivières propres et au plaisir de s'y baigner mais je pense aussi que l'eau est une ressource tout-à-fait particulière, elle est nécessaire pour s'abreuver, elle est nécessaire aux agriculteurs etc... et il va falloir apprendre à la partager. C'est pour dire tout cela que je suis ici ce matin. "