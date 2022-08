Le BIFFF, le Festival du Film Fantastique de Bruxelles est de retour à partir du 29 août pour sa 40ème édition

Le célèbre Festival du Film Fantastique de Bruxelles fête ses 40 ans et est enfin de retour au Palais 10 au Heysel.

Après deux éditions online, le BIFFF revient en vrai pour une édition festive et populaire avec tous les ingrédients qui font la richesse et la particularité de ce festival : une sélection de courts métrages classés dans 6 catégories (la compétition belge, la compétition européenne, Eat My shorts, They're the future qui compile des films d'étudiants voués à un avenir radieux dans le genre et Re-animated), une sélection de longs métrages; le Family Day, une journée pour les plus petits; mais aussi la diffusion en exclusivité des deux premiers épisodes de HOUSE OF THE DRAGON, préquelle hyper attendue de la série mythique GAMES OF THRONES; mais également le plein d'animations et la célèbre Nuit des Vampires.

Toutes les informations sur cette édition 2022 sur le site du BIFFF.