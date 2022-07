Le BIFFF accueillera le réalisateur américain Barry Sonnenfeld lors d’une masterclass

L’invité de marque de cette édition anniversaire sera Barry Sonnenfeld, metteur en scène de la trilogie cinématographique Men In Black et réalisateur des films de La Famille Addams. Outre la masterclass organisée le 8 septembre à 20h30, les spectateurs auront l’occasion de retrouver Morticia, Gomez, Mercredi et la Chose lors d’une projection exceptionnelle le samedi 10 septembre.

Avec "Get shorty", qui rapporta 70 millions de dollars de recettes aux États-Unis, Barry Sonnenfeld a propulsé John Travolta au rang des stars les plus recherchées et les plus chères d’Hollywood. Un an plus tard, Steven Spielberg demande au New-Yorkais, qui avait notamment déjà collaboré avec les frères Coen, de réaliser Men In Black. Les agents K et J, incarnés à l’écran par Tommy Lee Jones et Will Smith, remporteront un tel succès qu’une suite sortira cinq ans plus tard, en 2002, et un troisième volet en 2012.