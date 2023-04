Le BIFFF 2023 : quels sont les rendez-vous incontournables ?

Il faut parfois avoir le cœur bien accroché et des nerfs résistants pour visionner certains longs métrages du BIFFF. Alors, si vous avez envie de découvrir le festival sans devoir y laisser votre tension artérielle, voici quelques idées de films et d’événements. On note tout d’abord le film français Les Complices réalisé par Cecilia Rouaud. Au casting : François Damiens, Vanessa Paradis, Laura Felpin et William Leghbil. Le film évoque l’histoire d’un tueur à gages qui développe une peur terrible du sang. Avec un tel pitch et une telle brochette d’acteurs, on peut surtout s’attendre à une comédie noire déjantée.

On vous conseille également d’aller faire un tour au traditionnel, et très attendu, bal des vampires. L’événement vraiment incontournable pour s’imprégner de l’ambiance et de l’expérience BIFFF. Pour la première fois, il sera gratuit ! Au menu, un concert d’un ancien de The Voice Belgique, Douma et la projection du film Renfield avec Nicolas Cage.