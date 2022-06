Le bien-être pour la bonne cause selon vos humeurs

Sylvie Honoré de Viva Weekend vous propose 4 idées pour votre bien-être. Selon votre humeur, pour la bonne cause, pour votre odorat et votre ouïe. Les beaux jours sont à nouveau parmi nous. Faites vivre vos sens pour vous-mêmes et vos semblables.

- Tout d'abord, une nouvelle appli pour votre smartphone qui vous propose une variété de marches ou balades selon votre humeur du moment

- Ensuite 25 ha de parc vous accueillent dans un paysage anglais de rêve.

- Ou alors 5 ou 7 km de marche à votre propre rythme dont chaque pas récolte des fonds pour une association montoise.

- Enfin, le Centre des Hirondelles de Waterloo vous propose de vous rééquilibrer au sons d'instruments thérapeutiques.